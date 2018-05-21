Актриса Патриша Морисон умерла в возрасте 103 лет
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Patricia Morison, star of the original ‘Kiss Me, Kate,’ dies at 103 https://t.co/pLTIvM4bUWpic.twitter.com/IRPPFhgoVj— Hollywood Reporter (@THR) 20 мая 2018 г.
Отмечается, что актриса умерла в своём доме «в результате естественных причин».
Среди известных работ в карьере Морисон числятся роли в бродвейском мюзикле «Целуй меня, Кэт», а также в фильме Роя Уильяма о Шерлоке Холмсе «Прелюдия к убийству».
Ранее американский актёр Джозеф Кампанелла умер на 94-м году жизни в своём доме в Калифорнии.