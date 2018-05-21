Актриса Патриша Морисон умерла в возрасте 103 лет

Короткая ссылка
Голливудская актриса Патриша Морисон умерла в возрасте 103 лет в американском Лос-Анджелесе.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актриса умерла в своём доме «в результате естественных причин».

Среди известных работ в карьере Морисон числятся роли в бродвейском мюзикле «Целуй меня, Кэт», а также в фильме Роя Уильяма о Шерлоке Холмсе «Прелюдия к убийству».

Ранее американский актёр Джозеф Кампанелла умер на 94-м году жизни в своём доме в Калифорнии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных