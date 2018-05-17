В США в возрасте 93 лет скончался актёр Джозеф Кампанелла

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Американский актёр Джозеф Кампанелла умер на 94-м году жизни в своём доме в Калифорнии. Об этом сообщает издание Variety.
В США в возрасте 93 лет скончался актёр Джозеф Кампанелла
  • Джозеф Кампанелла
  • © Wikimedia

Причина смерти артиста не уточняется.

На счету Кампанеллы более 200 ролей в телевизионных проектах и кинофильмах. Наиболее известен он по ролям в таких сериалах, как «Звёздный путь: Вояджер», «Джамп стрит, 21», «C.S.I. Место преступления» и «Крутой Уокер».

Ранее скончалась актриса Памела Гидли, сыгравшая в приквеле «Твин Пикса».

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