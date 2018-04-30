Скончалась актриса из приквела к «Твин Пикс»
Американская актриса Памела Гидли скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Time.
Отмечается, что актриса умерла у себя дома в Сибруке (штат Нью-Гэмпшир) ещё 16 апреля.
Причины смерти пока не известны.
Гидли известна благодаря роли в фильме «Твин Пикс. Сквозь огонь» — приквеле к сериалу «Твин Пикс».
Ранее сообщалось, что скончалась американская актриса Лари Уайт.
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