Скончалась актриса из приквела к «Твин Пикс»

Американская актриса Памела Гидли скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Time.

Отмечается, что актриса умерла у себя дома в Сибруке (штат Нью-Гэмпшир) ещё 16 апреля. Причины смерти пока не известны. Гидли известна благодаря роли в фильме «Твин Пикс. Сквозь огонь» — приквеле к сериалу «Твин Пикс». Ранее сообщалось, что скончалась американская актриса Лари Уайт.