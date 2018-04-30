Скончалась актриса из приквела к «Твин Пикс»

Короткая ссылка
Американская актриса Памела Гидли скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Time.

Отмечается, что актриса умерла у себя дома в Сибруке (штат Нью-Гэмпшир) ещё 16 апреля.

Причины смерти пока не известны.

Гидли известна благодаря роли в фильме «Твин Пикс. Сквозь огонь» — приквеле к сериалу «Твин Пикс».

Ранее сообщалось, что скончалась американская актриса Лари Уайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных