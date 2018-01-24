Американская актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет

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Американская кантри-певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет.
Американская актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет
  • AFP

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что причиной смерти стало быстрое развитие онкологического заболевания.

Уточняется, что в США Уайт больше известна благодаря своей музыке. За свою карьеру она трижды удостаивалась премии «Грэмми».

В фильмах она играла в основном эпизодические роли, в частности, Уайт снималась с Томом Хэнксом в фильме «Изгой».

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