Американская актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет

Американская кантри-певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что причиной смерти стало быстрое развитие онкологического заболевания.

Уточняется, что в США Уайт больше известна благодаря своей музыке. За свою карьеру она трижды удостаивалась премии «Грэмми».

В фильмах она играла в основном эпизодические роли, в частности, Уайт снималась с Томом Хэнксом в фильме «Изгой».