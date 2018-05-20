Фрагменты живописи неизвестного художника нашли при реставрации павильона на ВДНХ
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Об этом сообщает m24 со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
«В «Центральном», одном из самых красивых павильонов ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображён комбайн на уборке урожая», — сказал он.
По его словам, теперь специалисты датируют находку и определят автора.
Ранее на ВДНХ завершили реставрацию фасадов Центрального павильона.
НСН передавала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.