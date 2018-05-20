Фрагменты живописи неизвестного художника нашли при реставрации павильона на ВДНХ

Фрагменты живописи неизвестного автора обнаружили во время реставрации павильона «Центральный» на ВДНХ.

Об этом сообщает m24 со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«В «Центральном», одном из самых красивых павильонов ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображён комбайн на уборке урожая», — сказал он.

По его словам, теперь специалисты датируют находку и определят автора.

Ранее на ВДНХ завершили реставрацию фасадов Центрального павильона.

НСН передавала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.