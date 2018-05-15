На ВДНХ завершили реставрацию фасадов Центрального павильона

На ВДНХ в Москве завершили реставрацию фасадов Центрального павильона, сообщает m24.

Восстановлены скульптурные барельефы за колоннами с южной и северной сторон, заново тонированы под позолоту капители колонн, гербы и ленты на фасадах, проведены другие работы.

Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, специалисты изучили архивные материалы с чертежами 1954 года и исторические фотографии, а также обследовали сохранившиеся круглые основы медальонов из бетона, после чего были изготовлены модели, по которым восстановили украшения на здании.

Павильон был построен в 1950-х годах по проекту Юрия Щуко. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ завершили реставрацию скульптур Центрального павильона.

Также НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.