Синоптики рассказали, когда в Москву придёт потепление

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Погода в Москве начнёт улучшаться со следующей недели, температура воздуха повысится до 22 градусов. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали, когда в Москву придёт потепление
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В понедельник уже дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться до 20—22 градусов тепла», — приводит её слова РИА Новости.

Синоптик добавила, что «таким образом, суббота и воскресенье будут самыми холодными». 

Ранее в столичном метеобюро RT рассказали, что в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков.

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