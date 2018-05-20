Синоптики рассказали, когда в Москву придёт потепление

Погода в Москве начнёт улучшаться со следующей недели, температура воздуха повысится до 22 градусов. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник уже дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться до 20—22 градусов тепла», — приводит её слова РИА Новости.

Синоптик добавила, что «таким образом, суббота и воскресенье будут самыми холодными».

Ранее в столичном метеобюро RT рассказали, что в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков.