В Москве выпало свыше 40% месячной нормы осадков менее чем за сутки

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Менее чем за сутки в Москве зафиксировано выпадение 21 мм осадков. Об этом сообщили в столичном метеобюро со ссылкой на данные базовой метеостанции на ВДНХ.

«Дожди в Москве и области с перерывами шли после полудня пятницы. За это время уже выпало 41% от месячной нормы осадков, которая в мае в городе составляет 51 мм», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что дожди продолжатся в субботу, 19 мая. Воздух в Москве прогреется до +22 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении в стране пожароопасной ситуации 2010 года.

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