Президент ГМИИ имени Пушкина рассказала о российских музеях

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Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова в беседе с kp.ru рассказала о российских музеях.

«Россия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, обделена музейными комплексами», — заявила она.

По её словам, большинство музеев, созданных после революции, являются результатом перемещения ценностей.

«Все главные культурные ценности давно распределены. А проблема осталась. Далеко не вся страна насыщена интересными коллекциями. Многие регионы, например Сибирь, сидят на голодном пайке в плане ознакомления с мировым искусством», — считает Антонова.

Она отметила, что между временной выставкой и постоянной экспозицией существует огромная разница.

Как полагает Антонова, группа специалистов с широкими взглядами могла бы решить, как распределить предметы из запасников.

«Причём передавать надо хорошие вещи. Поверьте, если Эрмитаж или наш музей передаст часть своей коллекции в региональный музей (где есть условия хранения, температурный режим, охрана), все только выиграют», — пояснила она.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал о программе «Ночи музеев» в Кемерове.

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