СМИ рассказали о программе «Ночи музеев» в Кемерове

Стала известна программа акции «Ночь музеев» в Кемерове, сообщает «ВашГород.ру».

Кемеровский музей изобразительных искусств приглашает на выставку из фондов религии и декоративно-прикладного мастерства.

В музее-заповеднике «Красная горка» главной темой станет фестиваль «Кемерово на экране».

Кемеровский областной краеведческий музей проведёт квест-игру по мотивам фильма «Джуманджи».

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» запланировал выставки, мастер-классы, интерактивные игры.

Ранее Newinform сообщал, что Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно во время «Ночи музеев», которая пройдёт с 19 на 20 мая.