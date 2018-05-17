Самойлова сказала, кого бы отправила на Евровидение в 2019 году

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Певица Юлия Самойлова сказала, что на музыкальный конкурс «Евровидение-2019» она бы отправила исполнительницу Manizha.
Самойлова сказала, кого бы отправила на Евровидение в 2019 году
  • globallookpress.com
  • © Pedro Fiuza

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

Manizha — российская певица, выступающая в жанрах соул, этно-поп и R'n'B.

13 мая на арене Altice в Лиссабоне состоялся финал конкурса «Евровидение». Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Она набрала 529 баллов.

Юлия Самойлова не прошла в финал после второго полуфинала.

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