Самойлова сказала, кого бы отправила на Евровидение в 2019 году

Певица Юлия Самойлова сказала, что на музыкальный конкурс «Евровидение-2019» она бы отправила исполнительницу Manizha.

globallookpress.com

© Pedro Fiuza

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции. Manizha — российская певица, выступающая в жанрах соул, этно-поп и R'n'B. 13 мая на арене Altice в Лиссабоне состоялся финал конкурса «Евровидение». Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Она набрала 529 баллов. Юлия Самойлова не прошла в финал после второго полуфинала.