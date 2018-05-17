Самойлова сказала, кого бы отправила на Евровидение в 2019 году
Певица Юлия Самойлова сказала, что на музыкальный конкурс «Евровидение-2019» она бы отправила исполнительницу Manizha.
- globallookpress.com
- © Pedro Fiuza
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
Manizha — российская певица, выступающая в жанрах соул, этно-поп и R'n'B.
13 мая на арене Altice в Лиссабоне состоялся финал конкурса «Евровидение». Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Она набрала 529 баллов.
Юлия Самойлова не прошла в финал после второго полуфинала.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен