Twitter планирует скрывать сообщения троллей

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Сервис микроблогов Twitter намерен применять новые алгоритмы, чтобы скрывать провокационные сообщения и пресекать троллинг.
Twitter планирует скрывать сообщения троллей
  • Reuters

Об этом сообщается в блоге компании. 

«Одной из важных проблем, над которыми мы работали, являются так называемые тролли. Поведение некоторых троллей можно назвать забавным, хорошим и юмористическим, однако сегодня мы говорим о поведении, которое извращает и принижает публичное общение в Twitter», — указывается в заявлении.

Отмечается, что для борьбы с такими пользователями будут применяться специальные проверки и машинное обучение. Алгоритмы сети будут реагировать на особые «поведенческие сигналы».

В итоге на основе массива данных провокационные сообщения станут скрывать ещё до того, как на них пожалуются другие пользователи соцсети.

«В результате люди, способствующие здоровому разговору, будут более заметны в ветке беседы и поиске», — рассказали в компании.

Уточняется, что для идентификации тролля и троллинга планируется, в частности, проверять, подтвердил ли пользователь свой адрес электронной почты, связана ли его учётная запись каким-либо образом с теми людьми, которые нарушают правила соцсети, и как данные аккаунты взаимодействуют между собой.

Ранее Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли в связи с обнаружением ошибки в системе безопасности.

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