СМИ: Более 100 человек ушли с показа фильма Ларса фон Триера в Каннах
Более 100 человек ушли с премьерного показа фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety.
«Это отвратительно», — заявила одна из покидающих зал зрительниц.
Как отмечается, к концу фильма балкон был наполовину пуст.
Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джек, который рассматривает свои преступления как произведения искусства.
В 2011 году Каннский фестиваль объявил фон Триера персоной нон грата после высказывания об Адольфе Гитлере.
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