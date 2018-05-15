СМИ: Более 100 человек ушли с показа фильма Ларса фон Триера в Каннах

Более 100 человек ушли с премьерного показа фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety.

«Это отвратительно», — заявила одна из покидающих зал зрительниц. Как отмечается, к концу фильма балкон был наполовину пуст. Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джек, который рассматривает свои преступления как произведения искусства. В 2011 году Каннский фестиваль объявил фон Триера персоной нон грата после высказывания об Адольфе Гитлере.