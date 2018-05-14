Названы фильмы, претендующие на премию «За создание образа Москвы в киноискусстве»

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Завершён приём заявок на соискание премии «За создание образа Москвы в киноискусстве», сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Конкурс проводится в девятый раз. В нём участвуют работы, действие которых разворачивается в современной столице, причём образ города должен быть значимым.

«В лонг-лист вошли 33 отечественные короткометражные и полнометражные киноленты», — заявила гендиректор сети «Москино» Светлана Максимченко.

Среди конкурсантов — «Притяжение» Фёдора Бондарчука, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Большой» Валерия Тодоровского, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «О чём говорят мужчины. Продолжение» Флюзы Фархшатовой и «Селфи» Николая Хомерики.

Шорт-лист будет объявлен 29 мая. Победители станут известны 25 августа.

Ранее НСН сообщала, что кукольная лента «Гофманиада», работа над которой продолжалась в течение 15 лет, выйдет в прокат 11 сентября.

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