В Московском зоопарке родились два кошачьих лемура
У малышей общий отец Барс, который также появился на свет в столичном зоосаде. Их мамы Мира и Бэлла приехали в 2016 году из Новосибирска в рамках европейской программы по сохранению популяции кошачьих лемуров в неволе.
Детёныши станут участниками этого проекта.
«Подросшие животные могут быть переданы в другие зоопарки России и Европы», — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Малышам чуть больше месяца. Их вес не превышает 90 г, передаёт m24.
Кошачьи лемуры занесены в международную Красную книгу — это вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного кудрявого пеликана.