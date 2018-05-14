В Московском зоопарке родились два кошачьих лемура

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В Московском зоопарке родились два детёныша кошачьего лемура, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт мэра.

У малышей общий отец Барс, который также появился на свет в столичном зоосаде. Их мамы Мира и Бэлла приехали в 2016 году из Новосибирска в рамках европейской программы по сохранению популяции кошачьих лемуров в неволе.

Детёныши станут участниками этого проекта.

«Подросшие животные могут быть переданы в другие зоопарки России и Европы», — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Малышам чуть больше месяца. Их вес не превышает 90 г, передаёт m24.

Кошачьи лемуры занесены в международную Красную книгу — это вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного кудрявого пеликана.

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