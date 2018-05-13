Учреждения культуры Приморья примут участие в акции «Ночь музеев»

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Учреждения культуры Приморского края примут участие в акции «Ночь музеев», запланированной на 19 мая, сообщает kp.ru.

Например, посетителей ждут в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Там мероприятие состоится в 11-й раз.

Среди участников — студия исторического танца «Наследие», Приморский драматический театр молодёжи, Общество изучения Амурского края, театральный факультет Дальневосточного института искусств.

Ранее стало известно, что главной темой ежегодной акции «Ночь музеев» 2018 года стала «Шедевры из запасников».

Также Newinform сообщало, что Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно во время акции «Ночь музеев», которая состоится с 19 на 20 мая.

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