В Москве 13 мая ожидается до +25 °С
В Москве в воскресенье, 13 мая, ожидается до +25 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днём составит +23...+25 °С.
Синоптики прогнозируют облачность, без осадков. Скорость порывов ветра местами может достигать 8 м/с.
Ранее kp.ru со ссылкой на Северо-Западное отделение Росгидромета передавало, что в выходные в Санкт-Петербурге ожидается до +25 °С.
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