Французский режиссёр Годар призвал «быть добрее к России»

Французский режиссёр Жан-Люк Годар рассказал о своём отношении к России, призвав всех относиться к стране добрее.

«В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — цитирует Годара РИА Новости.

Он также рассказал, почему в его фильме «Образ и речь», который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля, много вставок из российских лент.

«Россия — это страна, в которой произошли две мировые революции. Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком, и я заинтересован в других вещах», — подчеркнул режиссёр.

Ранее режиссёр Никита Михалков рассказал об отношении к российским фильмам в других странах.

Также Inforeactor передавало, что документальные фильмы из Республики Сербской покажут в Петербурге с 10 по 12 мая.