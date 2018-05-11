В Шотландии умер солист рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон

В возрасте 36 лет умер солист шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон.

«Нет слов, чтобы описать ту безграничную печаль и боль, связанную со смертью нашего любимого Скотта», — говорится в сообщении участников музыкального коллектива в Twitter.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, Хатчисон пропал без вести в среду, когда покинул свой номер в отеле в городе Саут-Квинсферри. Его тело было обнаружено вечером в четверг, 10 мая, возле порта Эдгар.

Причины смерти не сообщаются.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен выразила соболезнования в связи со смертью музыканта.

Хатчисон основал рок-группу Frightened Rabbit в 2003 году. На счету коллектива пять альбомов.

Ранее в Норвегии скончался джазовый пианист Михаил Альперин.