В Шотландии умер солист рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон

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В возрасте 36 лет умер солист шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон.
В Шотландии умер солист рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон
  • globallookpress.com
  • © Richard Isaac/ZUMAPRESS.com

«Нет слов, чтобы описать ту безграничную печаль и боль, связанную со смертью нашего любимого Скотта», — говорится в сообщении участников музыкального коллектива в Twitter.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, Хатчисон пропал без вести в среду, когда покинул свой номер в отеле в городе Саут-Квинсферри. Его тело было обнаружено вечером в четверг, 10 мая, возле порта Эдгар.

Причины смерти не сообщаются.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен выразила соболезнования в связи со смертью музыканта.

Хатчисон основал рок-группу Frightened Rabbit в 2003 году. На счету коллектива пять альбомов.

Ранее в Норвегии скончался джазовый пианист Михаил Альперин.

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