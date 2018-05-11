В Норвегии скончался джазовый пианист Михаил Альперин
«Сегодня не стало Миши Альперина. Мы узнали это от Лины Петровой. Три месяца назад мы провели вместе два дня у них в гостях в Осло», — написал он в Facebook.
Альперин был участником первого джазового квартета в Молдавии, кишинёвского ансамбля «Кварта». Также он выступал в ВИА «Букурия» и Moscow Art Trio.
Ранее в Москве скончался 18-летний саксофонист Матвей Шерлинг.
По данным Пятого канала, тело молодого человека обнаружил в квартире его отец.