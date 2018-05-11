Умерла актриса Мария Шверубович

Внучка актёра Василия Качалова, актриса Мария Шверубович умерла на 69-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы, главу департамента кинематографии Минкультуры России Ольгу Любимову.

Шверубович родилась 22 августа 1949 года, её отец — заведующий постановочной частью МХАТ, педагог Школы-студии МХАТ, дед — знаменитый русский актёр Василий Качалов.

Актриса закончила Школу-студию МХАТ в 1970 году, играла в московском театре «Современник», а также работала на радио.

17 апреля, как передавала НСН, на 69-м году жизни умер актёр Андрей Невраев.