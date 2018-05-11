Умерла актриса Мария Шверубович
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы, главу департамента кинематографии Минкультуры России Ольгу Любимову.
Шверубович родилась 22 августа 1949 года, её отец — заведующий постановочной частью МХАТ, педагог Школы-студии МХАТ, дед — знаменитый русский актёр Василий Качалов.
Актриса закончила Школу-студию МХАТ в 1970 году, играла в московском театре «Современник», а также работала на радио.
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