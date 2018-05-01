Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

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Народная артистка СССР Мая Кулиева умерла в Ашхабаде в возрасте 97 лет. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева
  • © Юрий Каплун / РИА Новости

Отмечается, что Кулиевой в 1943 году было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в 1955 году она стала народной артисткой СССР.

Долгое время Мая Кулиева работала в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета имени Махтумкули в качестве оперной солистки, главного режиссёра и режиссёра-постановщика.

Ранее сообщалось, что известная советская и грузинская актриса и кинорежиссёр Лейла Абашидзе умерла в возрасте 88 лет в Тбилиси.




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