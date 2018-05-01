Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

Народная артистка СССР Мая Кулиева умерла в Ашхабаде в возрасте 97 лет. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Отмечается, что Кулиевой в 1943 году было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в 1955 году она стала народной артисткой СССР.

Долгое время Мая Кулиева работала в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета имени Махтумкули в качестве оперной солистки, главного режиссёра и режиссёра-постановщика.

Ранее сообщалось, что известная советская и грузинская актриса и кинорежиссёр Лейла Абашидзе умерла в возрасте 88 лет в Тбилиси.







