Синоптики заявили о потеплении в выходные в Петербурге до +25 °С

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В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +25 °С, сообщает kp.ru со ссылкой на Северо-Западное отделение Росгидромета.
Синоптики заявили о потеплении в выходные в Петербурге до +25 °С
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Отмечается, что днём 12 мая воздух прогреется до +23 °С при ясной погоде, в воскресенье — до +25 °С, ожидается небольшой ветер.

На побережье Финского залива будет прохладнее: до +18 °С в субботу и +20 °С в воскресенье.

По прогнозам, хорошая погода продержится до понедельника, а с середины месяца в городе начнутся дожди и температура упадёт до +16 °С.

В ночь с субботы на воскресенье ожидается до +11 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +23 °С.

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