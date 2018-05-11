Синоптики заявили о потеплении в выходные в Петербурге до +25 °С

В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +25 °С, сообщает kp.ru со ссылкой на Северо-Западное отделение Росгидромета.

Отмечается, что днём 12 мая воздух прогреется до +23 °С при ясной погоде, в воскресенье — до +25 °С, ожидается небольшой ветер.

На побережье Финского залива будет прохладнее: до +18 °С в субботу и +20 °С в воскресенье.

По прогнозам, хорошая погода продержится до понедельника, а с середины месяца в городе начнутся дожди и температура упадёт до +16 °С.

В ночь с субботы на воскресенье ожидается до +11 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +23 °С.