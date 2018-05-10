Иосиф Кобзон оценил песню Юлии Самойловой для Евровидения

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Певец, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в беседе с ФАН оценил песню Юлии Самойловой для конкурса «Евровидение».

«Песня «Я не сдамся» написана после многочисленных европейских претензий к Юле. И авторы этой песни, как и авторы номера, с которым будет выступать россиянка, дают правильный посыл, потому что сдаваться не имеет смысла», — заявил артист.

По его словам, с учётом сложившейся обстановки рассчитывать на большой успех тоже не стоит, хотя он был бы заслуженным.

Ранее сообщалось, что в Лиссабоне определилась первая десятка финалистов Евровидения.

Также экс-председатель Белтелерадиокомпании политолог Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на Евровидении.

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