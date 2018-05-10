Песков: ответ по участию Серебренникова в Каннском фестивале был отправлен по линии МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ по поводу возможности участия режиссёра Кирилла Серебренникова в Каннском кинофестивале поступил не от президента России, а от МИД.

По его словам, организационный комитет фестиваля направил в МИД России обращение с просьбой посодействовать приезду Серебренникова на фестиваль.

«И действительно, по линии Министерства иностранных дел был направлен ответ, где пояснялось, что, как в любой другой стране мира, как и во Франции, ни Министерство иностранных дел, ни глава государства не имеют права, полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов. Но это не был ответ непосредственно от президента Путина», — сказал Песков.

Ранее ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале рассказал об ответе российского лидера Владимира Путина на письмо французской стороны с просьбой помочь в участии Серебренникова в фестивале.