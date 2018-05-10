На Каннском фестивале рассказали об ответе Путина на письмо Франции про Серебренникова

Ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале Жоэль Шапрон рассказал об ответе российского лидера Владимира Путина на письмо французской стороны с просьбой посодействовать приезду режиссёра Кирилла Серебренникова для представления фильма «Лето».

Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправил Путину письмо с просьбой оказать содействие приезду Серебренникова.

«Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — цитирует Интерфакс Шапрона.

В апреле стало известно, что Серебренникова пригласят лично представить фильм о Викторе Цое, который вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля.