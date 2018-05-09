Солист Мариинки Василий Герелло удостоен награды «За заслуги перед Петербургом»

Солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло удостоен почётного знака «За заслуги перед Петербургом», сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В среду, 9 мая, Герелло участвует в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Его концерт «С Великой Победой!» уже стал традицией.

Выступления проходят в центре города.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.