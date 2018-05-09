Солист Мариинки Василий Герелло удостоен награды «За заслуги перед Петербургом»
В среду, 9 мая, Герелло участвует в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Его концерт «С Великой Победой!» уже стал традицией.
Выступления проходят в центре города.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.