Солист Мариинки Василий Герелло удостоен награды «За заслуги перед Петербургом»

Короткая ссылка
Солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло удостоен почётного знака «За заслуги перед Петербургом», сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В среду, 9 мая, Герелло участвует в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Его концерт «С Великой Победой!» уже стал традицией.

Выступления проходят в центре города.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных