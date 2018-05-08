Музеи ряда стран создают Международный комитет истории Второй мировой войны

Военно-исторические музеи ряда стран договорились о создании Международного комитета истории Второй мировой войны, передаёт газета «Известия».

С российской стороны соглашение подписал директор Музея Победы Александр Школьник, о чём сообщается на сайте учреждения.

«Мы хотим объединить мировую общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории», — заявил он.

Как отметил Школьник, основная цель новой структуры состоит в том, чтобы донести достоверную информацию о Второй мировой войне до граждан всего мира, в первую очередь до молодёжи.

Документ также подписали музеи из Канады, США, Бразилии, Венгрии, Словакии, Словении и Люксембурга. Инициаторы рассчитывают, что к работе комитета присоединятся коллеги из других стран.

Ранее m24 сообщало, что Музей современной истории России предложит льготные билеты в преддверии Дня Победы.