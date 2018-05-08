Третья часть фильма «Шерлок Холмс» появится на экранах в конце 2020 года

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В компании Warner Brothers заявили, что выход третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни — младшим запланирован на 25 декабря 2020 года, сообщает Deadline.

Ранее Дауни-младший уже упоминал о возможности появления на экранах продолжения истории, передаёт издание. Как отмечается, в проекте также примет участие Джуд Лоу.

На данный момент неизвестно, займёт ли Гай Ричи режиссёрское кресло.

Как сообщает издание, в написании сценария принимает участие один из создателей сериала «Нарко».

Ранее Дауни-младший признался, что начало съёмок третьей части «Шерлока Холмса» затянулось из-за его напряжённого графика.

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