Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 км

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На вулкане Ключевской зафиксирован выброс пепла на высоту 5,5 км. Об этом сообщили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

«На вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился на более чем 100 км в юго-восточном направлении от вулкана», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

По информации регионального ГУ МЧС, угрозы выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края нет.

3 января вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла.

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