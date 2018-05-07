Худрук театра «Приют комедианта» прокомментировал смерть Юрия Томошевского

Художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков в беседе с Пятым каналом прокомментировал смерть актёра и режиссёра Юрия Томошевского.

По словам Минкова, его шокировало сообщение о смерти коллеги.

Он также отметил, что проработал с Томошевским в театре более пяти лет и за это время тот показал себя большим артистом.

«Никто не сможет читать поэзию Серебряного века, как он. Недаром созданный и основанный им «Романтический театр» именно так назывался», — сказал Минков.

Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.

В апреле НСН сообщала, что в московском парке «Зарядье» планируется установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.