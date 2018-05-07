В Московском зоопарке родился детёныш японского макака

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В столичном зоопарке родился детёныш японского макака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора столичного зоосада Светлану Акулову.
В Московском зоопарке родился детёныш японского макака

«В Московском зоопарке появился на свет детёныш японского макака. Сейчас новорождённый весит меньше килограмма. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Ещё около месяца он будет висеть, прижавшись к её животу, а затем потихоньку начнёт перебираться ей на спину», — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что животных можно увидеть на старой территории зоопарка возле пешеходного моста.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в зоопарке Ижевска можно увидеть двух кошачьих лемуров из Нижнего Новгорода — Джулиана и Глорию.

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