В Московском зоопарке родился детёныш японского макака

В столичном зоопарке родился детёныш японского макака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора столичного зоосада Светлану Акулову.

«В Московском зоопарке появился на свет детёныш японского макака. Сейчас новорождённый весит меньше килограмма. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Ещё около месяца он будет висеть, прижавшись к её животу, а затем потихоньку начнёт перебираться ей на спину», — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что животных можно увидеть на старой территории зоопарка возле пешеходного моста.

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