В Московском зоопарке появились краснокнижные голубые бараны
«Животных привезли в конце апреля из центра воспроизводства редких видов. Сейчас двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу», — говорится в сообщении.
Как отмечается, голубого барана назвали так из-за характерной окраски — его шерсть обладает красивым голубым отливом. Ещё одной особенностью животных является универсальный шерстяной покров.
В природе голубые бараны обитают в горах на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии.
Ранее ФАН передавало, что в Калининградском зоопарке появились на свет первые в 2018 году детёныши.