В Московском зоопарке появились краснокнижные голубые бараны

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В Московском зоопарке появились занесённые в международную Красную книгу голубые бараны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Животных привезли в конце апреля из центра воспроизводства редких видов. Сейчас двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, голубого барана назвали так из-за характерной окраски — его шерсть обладает красивым голубым отливом. Ещё одной особенностью животных является универсальный шерстяной покров. 

В природе голубые бараны обитают в горах на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. 

Ранее ФАН передавало, что в Калининградском зоопарке появились на свет первые в 2018 году детёныши. 

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