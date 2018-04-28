В Московском зоопарке появились краснокнижные голубые бараны

В Московском зоопарке появились занесённые в международную Красную книгу голубые бараны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Животных привезли в конце апреля из центра воспроизводства редких видов. Сейчас двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, голубого барана назвали так из-за характерной окраски — его шерсть обладает красивым голубым отливом. Ещё одной особенностью животных является универсальный шерстяной покров.

В природе голубые бараны обитают в горах на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии.

Ранее ФАН передавало, что в Калининградском зоопарке появились на свет первые в 2018 году детёныши.