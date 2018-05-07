В Москве 7 мая ожидается до +21 °С

В Москве в понедельник, 7 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха днём составит +19…+21 °С. Ожидается облачность, без осадков. Отмечается, что ветер будет северным со скоростью 5—10 м/с. Ранее стало известно, что в День Победы в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.