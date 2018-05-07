В Москве 7 мая ожидается до +21 °С
В Москве в понедельник, 7 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По данным синоптиков, температура воздуха днём составит +19…+21 °С.
Ожидается облачность, без осадков.
Отмечается, что ветер будет северным со скоростью 5—10 м/с.
Ранее стало известно, что в День Победы в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.
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