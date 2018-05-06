Фильм «Мстители. Война бесконечности» собрал $1 млрд в рекордно короткий срок

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Американский фантастический фильм «Мстители. Война бесконечности» установил новый рекорд, собрав $1 млрд в прокате за 11 дней.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, подобные сборы за такой срок были зафиксированы впервые.

При этом в нескольких странах прокат картины ещё не стартовал, в том числе в Китае, где выход фильма ожидается 11 мая.

Ранее СМИ сообщали, что сборы фильма «Мстители. Война бесконечности» побили абсолютный рекорд.

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