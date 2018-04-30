СМИ: Сборы фильма «Мстители. Война бесконечности» побили мировой рекорд

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Мировые сборы американского фантастического фильма «Мстители. Война бесконечности» побили абсолютный рекорд за прошедшие два дня. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, картина заработала более $630 млн по всему миру, из которых $250 млн было собрано в 4474 кинотеатрах США.

Ранее сообщалось, что лента киностудии Marvel «Чёрная пантера», собрав в американском прокате $624 млн, стала в стране самым кассовым фильмом о супергероях.

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