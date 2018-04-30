СМИ: Сборы фильма «Мстители. Война бесконечности» побили мировой рекорд
Мировые сборы американского фантастического фильма «Мстители. Война бесконечности» побили абсолютный рекорд за прошедшие два дня. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, картина заработала более $630 млн по всему миру, из которых $250 млн было собрано в 4474 кинотеатрах США.
Ранее сообщалось, что лента киностудии Marvel «Чёрная пантера», собрав в американском прокате $624 млн, стала в стране самым кассовым фильмом о супергероях.
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