Державин выразил соболезнования в связи со смертью директора «Машины времени» Сапунова

Певец и музыкант Андрей Державин в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью директора групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимира Сапунова, который скончался на 66-м году жизни.

«Это был потрясающий человек: удивительный, светлый, бескомпромиссный, жизнерадостный, а в последние 11 лет ещё и невероятной жизненной силы. Даже попав в инвалидное кресло, он подавал пример оптимизма и жизнелюбия всем нам — музыкантам групп «Воскресение» и «Машина времени», друзьям и тем, кто его знал. Это был человек с потрясающим чувством юмора, очень иронично относящийся к себе и другим, в том числе к человеческим глупостям и слабостям. Очень больно понимать, что его больше не будет с нами. Покойся с миром», — сказал он.

Ранее стало известно, что директор групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил его брат Андрей Сапунов.