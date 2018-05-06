Умер директор «Машины времени» Владимир Сапунов

Директор-администратор рок-групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил его брат Андрей Сапунов.

«Брат умер…» — написал он в Facebook.

Владимир Сапунов родился в Краснослободске в 1953 году. В 1993 году он стал директором группы «Воскресение», в 1994-м — «Машины времени».

Песня «На паре крыл», написанная им в 1976 году, вошла в альбом «Машины не парковать».