Умер директор «Машины времени» Владимир Сапунов
Директор-администратор рок-групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил его брат Андрей Сапунов.
- © @mashinavremeniofficial
«Брат умер…» — написал он в Facebook.
Владимир Сапунов родился в Краснослободске в 1953 году. В 1993 году он стал директором группы «Воскресение», в 1994-м — «Машины времени».
Песня «На паре крыл», написанная им в 1976 году, вошла в альбом «Машины не парковать».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube