В Канаде около 200 тысяч домов остались без электричества из-за ураганного ветра

Около 200 тыс. домов в канадской провинции Онтарио остались без электричества из-за ураганного ветра. Об этом сообщает CTV.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли в результате разбушевавшейся стихии. Ранее сообщалось, что более 100 тыс. человек лишились электричества в канадском городе Торонто из-за грозы и сильного ветра, которые повредили линии электропередачи.