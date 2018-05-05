В Канаде около 200 тысяч домов остались без электричества из-за ураганного ветра

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Около 200 тыс. домов в канадской провинции Онтарио остались без электричества из-за ураганного ветра. Об этом сообщает CTV.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли в результате разбушевавшейся стихии.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. человек лишились электричества в канадском городе Торонто из-за грозы и сильного ветра, которые повредили линии электропередачи.

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