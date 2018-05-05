В Москве 5 мая ожидается до +26 °С

В Москве в субботу, 5 мая, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит +24...+26 °С. Синоптики прогнозируют облачность. Также ожидается небольшой дождь, местами гроза. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с. Ранее телеканал «360» рассказал о погоде в Московском регионе на майские праздники.