В Москве 5 мая ожидается до +26 °С
В Москве в субботу, 5 мая, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днём составит +24...+26 °С.
Синоптики прогнозируют облачность. Также ожидается небольшой дождь, местами гроза.
Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с.
Ранее телеканал «360» рассказал о погоде в Московском регионе на майские праздники.
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