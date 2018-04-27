Синоптики рассказали, каким будет лето в Москве

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в столичном регионе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам эксперта, температура воздуха летом в Москве будет выше нормы.

«Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается +18,5 °С. А вот среднее количество осадков — 94 мм. Июнь — это самый дождливый месяц года. Июль — +16,7 °С, количество осадков — 74 мм. В августе средняя температура — +16 °С, 75—76 мм — норма осадков», — уточнил он.

Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.