На аукционе за £6,2 тысячи продали сценарий дебютного эпизода сериала «Доктора Кто»

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Сценарий дебютного эпизода британского сериала «Доктора Кто» был продан на торгах за £6,2 тыс.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что данный лот был обнаружен в доме, принадлежавшем актёру Уильяму Хартнеллу — первому сыгравшему главную роль в данном сериале.

Уточняется, что сценарий оказался «настоящей находкой» и вызвал большой интерес у поклонников.

Ранее стало известно, что открытка, предположительно отправленная серийным убийцей Джеком-потрошителем в полицейский участок, продана на торгах в Великобритании за £22 тыс.

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