Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за извержения вулкана на Гавайских островах

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Власти Гавайских островов отдали приказ эвакуировать около 1,5 тыс. человек, находящихся в зоне извержения вулкана Килауэа, сообщает Associated Press.

Отмечается, что помощь в эвакуации будут оказывать сотрудники Нацгвардии, которым также поручено обеспечить безопасность покинутых зданий.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. 

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