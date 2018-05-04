Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за извержения вулкана на Гавайских островах
Власти Гавайских островов отдали приказ эвакуировать около 1,5 тыс. человек, находящихся в зоне извержения вулкана Килауэа, сообщает Associated Press.
Отмечается, что помощь в эвакуации будут оказывать сотрудники Нацгвардии, которым также поручено обеспечить безопасность покинутых зданий.
Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа.
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