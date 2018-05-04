Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил художника и скульптора Михаила Шемякина с юбилеем и назвал его одним из наиболее востребованных мастеров современности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Путин назвал Шемякина человеком яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии.

Также президент отметил, что Шемякин «никогда не шёл лёгкими, проторёнными дорогами, а выбрал свой путь, достойный настоящего Мастера».

«Широта интересов, тонкое чувство эпохи, органичное соединение в своих работах самых разных жанров, стилей и направлений позволяют вам много и плодотворно трудиться, оставаться одним из наиболее востребованных художников современности», — подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал художнику здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

4 мая Михаилу Шемякину исполнилось 75 лет

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