Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил художника и скульптора Михаила Шемякина с юбилеем и назвал его одним из наиболее востребованных мастеров современности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Путин назвал Шемякина человеком яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии. Также президент отметил, что Шемякин «никогда не шёл лёгкими, проторёнными дорогами, а выбрал свой путь, достойный настоящего Мастера». «Широта интересов, тонкое чувство эпохи, органичное соединение в своих работах самых разных жанров, стилей и направлений позволяют вам много и плодотворно трудиться, оставаться одним из наиболее востребованных художников современности», — подчеркнул Путин. Глава государства пожелал художнику здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения. 4 мая Михаилу Шемякину исполнилось 75 лет.