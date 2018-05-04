Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Путин назвал Шемякина человеком яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии.
Также президент отметил, что Шемякин «никогда не шёл лёгкими, проторёнными дорогами, а выбрал свой путь, достойный настоящего Мастера».
«Широта интересов, тонкое чувство эпохи, органичное соединение в своих работах самых разных жанров, стилей и направлений позволяют вам много и плодотворно трудиться, оставаться одним из наиболее востребованных художников современности», — подчеркнул Путин.
Глава государства пожелал художнику здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
4 мая Михаилу Шемякину исполнилось 75 лет.