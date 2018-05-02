В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

В Москве впервые с начала 2018 года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована температура выше +25 °С. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и области.

«Таким образом, 2 мая стало самым жарким днём в 2018 году, превысив отметку в +25 °С. Прежний максимум в текущем году установлен в 30 апреля — +23,7 °C», — цитирует представителя метеобюро Интерфакс.

Как отмечается, в течение дня может быть побит и абсолютный температурный максимум дня, установленный в 1977 году, — +28,2 °С.

Ранее сообщалось, что в столице 2 мая ожидается до +28 °С.

Также телеканал «360» передавал прогноз погоды в Московском регионе на майские праздники.