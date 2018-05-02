Медведев поздравил Гергиева с 65-летием

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием.
Медведев поздравил Гергиева с 65-летием
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  • РИА Новости

«Вы человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, творческого поиска, постоянного движения. Выступаете с концертами в самых разных городах и странах, дирижируете оркестрами, зажигаете новые звёзды исполнителей, проводите грандиозные фестивали», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев добавил, что благодаря работе дирижёра «Мариинский театр обрёл новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами, яркими музыкальными спектаклями».

Российский дирижёр народный артист России Валерий Гергиев в качестве приглашённого дирижёра выступал в нью-йоркском оперном театре «Метрополитен-опера», а также с Лондонским симфоническим и Мюнхенским филармоническим оркестрами.


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