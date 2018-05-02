Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи побережья Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
Отмечается, что подземные толчки произошли в 7:47 по местному времени (5:47 мск) в морской акватории около уезда Хуалянь на восточной части острова.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 15 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана у берегов острова Новая Гвинея.
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