Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана у берегов острова Новая Гвинея, сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 131 км от города Джаяпура на индонезийской части острова, при этом по интенсивности толчки оцениваются как «очень сильные». Ранее стало известно, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0.