В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0

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В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Кишинёве и других населённых пунктах Молдавии. Об этом заявил руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдавии Ион Илиеш.
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0
  • globallookpress.com
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

По его словам, землетрясение произошло 25 апреля в 20:15.

Он отметил, что сила подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, который залегал на глубине 144 км, в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии. 

«Толчки ощущались в Кишиневе и в других населённых пунктах. Их сила в Кишиневе составила около 3,8 балла», — приводит слова Илиеша Интерфакс. 

Отмечается, что жертв и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Новороссийска. 

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