В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0
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По его словам, землетрясение произошло 25 апреля в 20:15.
Он отметил, что сила подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, который залегал на глубине 144 км, в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии.
«Толчки ощущались в Кишиневе и в других населённых пунктах. Их сила в Кишиневе составила около 3,8 балла», — приводит слова Илиеша Интерфакс.
Отмечается, что жертв и разрушений нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Новороссийска.