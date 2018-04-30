Хабенский рассказал, как совмещал работу актёра и режиссёра в фильме «Собибор»

Константин Хабенский рассказал изданию kp.ru о том, как совмещал работу актёра и режиссёра в фильме «Собибор».

«Предложение по роли поступило первым. А потом практически сразу — приглашение стать режиссёром. К этому моменту я понял, что готов стать человеком, который в кадре сочиняет жизнь», — заявил артист.

По его словам, два месяца работа шла в режиме нон-стоп, по 18—20 часов в сутки с перерывом только на сон, и обсуждения продолжались даже за пределами площадки.

«Моё физическое тело находилось одним местом на стульчике с надписью «Режиссёр», тело дублёра в одежде моего персонажа с рацией в кармане — на площадке», — сообщил Хабенский.

Он добавил, что произносил свои реплики в рацию, чтобы дублёр не учил текст, партнёры отвечали, и после своих замечаний Хабенский выходил на площадку сам.

Ранее актёр сказал, что часть средств от продажи билетов на «Собибор» пойдёт на помощь онкобольным детям.

Также президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.